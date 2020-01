AleXsandro Palomboest un artiste italien qui a voulu sensibiliser contre les violences faites aux femmes.

“Juste parce que je suis une femme” (en anglais “Just because I am a Woman.”) Voici le slogan choc de l'artiste AleXsandro Palombo qui a décidé de mettre en avant des femme politiques importantes dans la peau de femmes violentées. Le visage tuméfié. Des marques de strangulations. De Brigitte Macron à Michelle Obama, en passant par Angela Merkel, des photos des plus importantes femmes leaders au monde, victimes de violence sexiste, ont été placardées dans les rues de Milan, en Italie.

© AleXsandro Palombo



L'Italien a voulu illustrer le drame qui implique des millions de femmes dans le monde entier à travers cette nouvelle campagne d’art de rue dans le but de dénoncer, de sensibiliser et d’obtenir une véritable réponse des institutions et de la politique.

© AleXsandro Palombo



© AleXsandro Palombo