L’officier Michael Rivers n'est pas un officier comme les autres.

Scène touchante et assez rare entre une SDF et un policier de la Caroline du Nord. L’officier Michael Rivers sortait simplement d'un parking de supermarché quand il a aperçu une sans-abri avec un t-shirt marqué: "Être sans-abri est le moyen le plus rapide de devenir un moins que rien…"

Interpellé et touché, le policier s'est donc arrêté pour discuter avec l'intéressée et pour partager un moment agréable. Aperçu par une personne de sa ville, une photo tourne où on y voit les deux protagonistes assis ensemble en train de manger un bout. "Je mangeais lorsque j’ai vu le policier déjeuner avec cette dame. Les forces de l’ordre font beaucoup pour notre communauté, et beaucoup de ces choses passent inaperçues. Mais sachez que l’on voit ce que vous faites, et on vous remercie pour votre bon travail", explique le témoin en légende.

Sur les réseaux sociaux, le policier a répondu et a expliqué cette scène touchante. "Je sortais du parking d’un supermarché et elle se tenait près d’un panneau 'Stop'. Je détestais qu’elle se sente comme une moins que rien. J’essaie toujours de parler aux sans-abris pour voir comment ils en sont arrivés là. Je pense que cela peut arriver à n’importe lequel d’entre nous, à n’importe quel moment." Il lui a alors proposé de partager une pizza le temps d'un pique-nique, ce que la sans-abri a accepté.

Rempli de compassion, l'officier a ensuite ajouté: "J’estime qu’il faut traiter toute notre communauté de façon humaine. Tout le monde n’est pas toujours responsable dans la situation dans laquelle il se retrouve. Si, en tant qu’officier, je montre de l’amour et de la compassion, je peux être sûr que je laisserai derrière moi un monde meilleur."