Coronavirus ou pas, ce prêtre veut continuer à bénir ses fidèles. Et il a trouvé la solution parfaite: un drive in et... un pistolet à eau rempli d'eau bénite.

À la paroisse Saint Ambroise, dans le Michigan aux États-Unis, on s'est adapté aux mesures de distanciation sociale imposée par la crise du coronavirus. Depuis plusieurs semaines, le Père Tim poursuit la bénédiction de sa communauté chrétienne, notamment après avoir mis en place un système de drive-in devant l'église. Mais le plus cocasse dans cette façon de bénir les fidèles à distance, c'est surtout l'outil utilisé par le Père Tim pour projeter son eau bénite: un pistolet à eau!

Placé derrière une petite banderole, un masque et une visière sur la tête, le curé muni de son arme en plastique remplie d'eau bénite asperge ses fidèles paroissiens restés dans leur voiture. Le Père Tim n'en était pas à son premier essai ce dimanche, il avait déjà dégainé son pistolet à eau à Pâques, pour bénir des paniers de nourriture. Une scène amusante, qui fait le buzz sur la page Facebook de la paroisse Saint Ambroise.