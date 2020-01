La petite ville d’Hallstatt a inspiré le décor d'Arendelle, dans les deux films Disney… et est envahie par les touristes.

Les fans de la Reine des neiges connaissent tous Arendelle. Ils sont aussi nombreux à connaître Hallstatt, une petite ville autrichienne jadis si paisible avec ses quelque 795 habitants. Un décor de carte postale classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Située au bord d’un lac et au pied du massif du Salzkammergut, la petite bourgade n’a pas été officiellement reconnue par Disney comme cadre ayant servi à développer le royaume d’Elsa et d’Anna. Qu’importe, les touristes sont de plus en plus nombreux à y affluer. Jusqu’à 10 000 visiteurs chaque jour, faisant de ce coin de paradis un enfer pour ses habitants et les autorités locales, qui n’en peuvent plus.

La plupart de ces touristes viennent d’Asie, où Hallstatt est bien connue depuis 2006 grâce à (ou à cause de) la série Spring Waltz, qui a partiellement été tournée dans cette petite ville. La beauté des lieux en a aussi fait l’un des villages les plus instagrammables du monde. Les Chinois en sont tout aussi fous puisqu’ils ont même construit une reproduction de la ville en 2012 dans la province de Guangdong.

"Hallstatt est une composante importante de notre histoire culturelle, pas un musée. Nous voulons réduire le nombre de touristes au moins d’un tiers, mais nous n’avons aucun moyen de les arrêter", déplorait le maire de la ville dans une interview accordée au Times. Pour la population locale, cet engouement n’est pas sans conséquence sur le pouvoir d’achat. L’afflux de touristes a en effet fait grimper les prix de manière significative, si bien que le maire a demandé aux compagnies de transport de diminuer d’un tiers le nombre de bus desservant sa commune.