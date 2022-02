Cyprien, le youtubeur français aux 14 millions d'abonnés, a posté une vidéo ce dimanche intitulée "Je vous dis tout". Lors d'une FAQ, il répond aux questions des internautes. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer deux grandes nouvelles: il est devenu papa récemment et travaille sur un long-métrage avec Gaumont.

Une question en particulier a été posée de nombreuses fois à l'influenceur: pourquoi n’apparaît-il plus jamais aux côtés de Squeezie ? Célèbre youtubeur lui aussi, ils ont partagé deux chaines Youtube par le passé ("Cyprien Gaming" et "Bigorneau et coquillage"). En plus d'être collègues, ils étaient également amis. Une amitié qui s'est mal terminée selon Cyprien. "Depuis deux ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles... Ce n'était pas mon choix. Je pense qu'il a voulu évoluer, sans m'avoir dans son entourage", explique-t-il.

"Je ne vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser, mais je dois me faire une raison", se livre Cyprien. "Aujourd'hui, je rebondis. je ne l'ai pas choisi, ça ne sert à rien d'en avoir honte, il y a tout le reste qui roule. Je sais que certains d'entre vous vont être déçus mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi", termine-t-il.