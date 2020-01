Pendant deux semaines, Simon Beck a dessiné des oeuvres d'art dans la neige du Colorado, aux États-Unis.

L'artiste britannique n'en est pas à son coup d'essai. En décembre dernier, il avait déjà créé un dessin sur les pentes du domaine skiable Les Arcs, en France. Cette fois, aux États-Unis, il a marché près de 80 kilomètres au total avec ses raquettes aux pieds pour créer différents dessins. Pour chacune de ses créations, Simon Beck a mis entre deux et six heures. Mais le résultat en vaut largement la peine, comme on peut le voir sur les photos aériennes qu'il a publiées sur sa page Facebook "Simon Beck's Snow Art" et sur la vidéo postée par Golem13.

Durant l'été, Simon Beck s'était lancé dans un autre style d'oeuvres d'art géantes, puisqu'il dessinait, toujours en marchant, sur les plages. Mais là, la mer était parfois plus rapide que lui et effaçait ses dessins avant qu'ils ne soient finis. Pour Simon Beck, le seul objectif de ces créations est de montrer aux gens la beauté de la nature.