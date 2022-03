Pour entrer dans l'entreprise qu'ils convoitent, des jeunes n'hésitent pas à se démarquer avec des CV très originaux. C'était le cas de Marceau Thevenin qui avait postulé dans une agence de communication en glissant son CV sous le pare-brise du directeur pour lui faire croire à un PV . Il y a une semaine, c'est cette fois Victor Laforge qui a tenté le tout pour le tout pour se faire engager chez Red Bull, a repéré Ouest France

L'étudiant en Master 1 en communication médias et sport à l’Université Panthéon-Assas (Paris) a mis au point un CV-canette afin de se faire repérer. "Je voulais vraiment me démarquer des autres candidatures", nous explique-t-il. Comme on peut le voir dans les images partagées sur son compte LinkedIn, l'étudiant a donc reproduit une canette de la boisson énergisante à l'identique. Sauf qu'au lieu de lire la composition de la boisson, les recruteurs pouvaient lire diverses informations sur l'étudiant. Le jeune homme avait d'ailleurs pensé à tout puisqu'il avait inclus un QR code à scanner pour qu'ils aient plus d'informations. "

© linkedin

Désireux de partager l’entièreté de sa démarche avec son réseau, l'étudiant a ensuite publié une vidéo où on le voit déposer la canette au siège de Red Bull France. Ceci, après avoir fait un parcours dans Paris recréant la forme de leur logo.

Il n'a pas été pris chez Red Bull, mais...

Si sa créativité a été louée en commentaires, l'étudiant n'a pourtant pas obtenu l'alternance dans le volet "sports" qu'il convoitait. "Malheureusement, ma candidature spontanée chez Red Bull n'a pas fonctionné. La cheffe de la communication m'a contacté dès le lendemain par mail pour me dire qu'ils ne prenaient pas d'alternant", nous explique-t-il. "Je suis un peu déçu mais content quand même d'avoir suscité leur réaction avec mon CV. De plus, la raison du refus est uniquement pour une raison de statut d'alternant. Je reste en contact avec eux pour un stage."

Actuellement, l'étudiant inventif est toujours à la recherche d'une alternance dans le monde du sport à partir de septembre 2022. "J'aimerai maintenant me tourner vers une agence de com' spécialisée dans le sport ou vers une grande marque de sport." Le jeune homme nous explique avoir déjà reçu plusieurs offres et être en train de les examiner.