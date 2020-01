C'est un peu le chaos à Paris depuis plus d'un mois avec la grève du RER. Comme le service est réduit, les wagons qui circulent encore sont plein à craquer.

Un jeune homme fait le buzz depuis le 10 janvier et la diffusion d'une vidéo devenue virale. Plutôt que d'attendre que les portes de son train en Gare de Lyon ne s'ouvrent, celui-ci anticipe la cohue qui s'annonce et décide de pénétrer dans la rame via une petite fenêtre. Il s'assure de la sorte une place assise à l'intérieur du transport public.

Nos confrères du Huffington Post sont parvenus à retrouver l'individu. Il s'agit de Fabio, âgé de 20 ans. Il explique: "On était à Gare de Lyon avec un copain, on allait à Melun, et on s’est retrouvé sur le quai loin des portes. Et sur le RER D, si on est loin des portes, on risque de ne pas pouvoir rentrer dans le wagon. Du coup, on a vu une fenêtre ouverte et on a décidé de passer par la fenêtre. Et comme c’était un terminus, on a eu des places assises ». Il ajoute : "Je suis rentré comme ça parce que c’est les grèves et que je voulais m’asseoir parce que 50 minutes de trajet debout, c’est long!"

Cela va peut-être donner des idées à d'autres...