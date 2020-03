Le gouvernement vietnamien a adapté les paroles d'un tube connu dans tout le pays, le titre "Ghen" de deux stars de la V-pop, pour en faire une chanson de prévention contre le coronavirus.

"Lave tes mains et frotte, frotte, frotte, frotte uniformément, ne te touche pas les yeux, le nez, la bouche, évite les endroits surpeuplés" Les paroles du nouveau chant sont hyper simples, et c'est sûrement ce qui fait son succès. Diffusé sur Youtube il y a une dizaine de jour, le nouvel hymne a même son propre clip, qui met en scène des petits virus verts animés. Le but des autorités vietnamiennes est évidemment de tenter d'endiguer le virus et d'éviter un maximum sa propagation dans le pays.

Sur le réseau social Tik Tok, la chanson, intitulée "Ghen Cô Vy" est devenue virale. À tel point qu'un nouveau challenge y a fait son apparition, le "#Ghencovychallenge", qui consiste à se filmer en train de danser sur le tube "anti-coronavirus", en réalisant les gestes décrits dans les paroles. La chorégraphie a déjà été reprise des millions de fois sur ce réseau social.