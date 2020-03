La vidéo a fait fureur sur les réseaux sociaux: le rassemblement de 3.500 "Schtroumpfs" samedi dans l'ouest de la France, en pleine crise du coronavirus, s'est taillé un joli succès mais s'est aussi attiré les critiques de la presse italienne, qui dénonce un rassemblement "irresponsable".

"Il ne faut pas qu'on s'arrête de vivre non plus tant qu'on peut, c'était l'occasion de dire aussi qu'on est en vie!", s'est exclamé mardi le maire de Landerneau, commune d'environ 15.000 habitants près de Brest, dans l'ouest de la France, où a été organisé le rassemblement.

Corps et visages peints en bleu, bonnets blancs sur la tête, quelque 3.500 personnes s'étaient grimés en "Schtroumpfs", ces célèbres petits personnages de la bande dessinée de l'auteur belge Peyo, pour danser, s'amuser et battre le record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs du monde.

"On s'est dit qu'un peu de légèreté en ce moment, ça ne fait pas de mal", disait une participante. "C'est rien, le coronavirus, y'a pas de risques!", s'exclamait un autre.

La vidéo a eu plus d'un demi-million de vues sur Twitter.

"On s'est conformés à ce qui était prescrit par l'État français et les préfectures" afin que le rassemblement se déroule "en toute sérénité", a souligné le maire, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas encore samedi d'interdiction en France de rassemblements de plus de 1.000 personnes. La mesure a été prise dimanche par le gouvernement français.

© AFP



Certains médias en Italie, où 60 millions de personnes sont priées de rester chez elles pour lutter contre l'épidémie, ont critiqué la tenue de cette manifestation.

"Malgré les recommandations de ces derniers jours pour arrêter la diffusion du virus, des milliers de personnes n'ont pas reporté le rendez-vous", s'indigne le journal italien "Il secolo XIX", dénonçant "un geste irresponsable qui risque d'augmenter significativement les risques de contagion" en France.

Le quotidien "La Repubblica" qualifie ce rassemblement de "potentielle et très dangereuse bombe virale", alors que le quotidien basé à Rome "Il Messaggero" estime lui que cette manifestation s'est tenue "en dépit de tout bon sens".