Coucou Charles est une page Facebook parodique belge, comptabilisant plus de 50 000 J'aime. L'objectif du compte ? Se moquer, gentiment, du monde politique belge et de ses turpitudes avec comme principale victime l'ancien Premier ministre Charles Michel, alias "Farles Mifel". Si Georges-Louis Bouchez et ses déboires à la tête du MR ont donné du pain sur la planche à la page satirique dernièrement, le frère de Charles, Mathieu Michel, invité surprise de notre nouveau gouvernement, inspire également beaucoup la page.



Entré au gouvernement fédéral en octobre, Mathieu "Mifel", déjà réputé pour sa relative absence numérique alors qu'il est censé incarner la digitalisation, d'après Coucou Charles se serait en effet doté d'un site du plus bel effet pour accompagner sa nomination au poste de secrétaire d’État à la Digitalisation.



Toute la subtilité de la vanne se trouve bien évidemment dans la "qualité" plus que douteuse dudit site web, qui fleure bon les débuts d'Internet: choix de couleurs infâme, montages désastreux, animations d'un autre temps, descriptions et citations loufoques bourrées de fautes d’orthographe...Tout y passe et chaque élément apporte sa pierre à l'"édifife".



Mention spéciale aux témoignages et à l'adresse de contact du secrétaire d'état, hébergée sur... caramail.

Le site internet parodique: https://mathieumifel.wixsite.com/website



Reste à voir si Mathieu Michel réagira à l'initiative...