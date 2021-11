Chaque édition dua son lot de surprises. La cuvée 2022 n'échappe pas à la règle et compte elle aussi des records farfelus. Parmi eux, on découvre ces personnes qui écrasent le plus de pommes à main nue, jonglent avec des haches, courent des 100 mètres à l'aveugle, collent leur langue contre leur nez ou encore construisent des châteaux de sable.

Aussi abracadabrants que sont certains records, les membres du Guinness Book sont toujours d'un sérieux légendaire. Présents pour valider les records, ils suivent les différents challengers dans leurs exploits avant de leur remettre l'attestation officielle.

"Trouvez le domaine dans lequel vous êtes bon"

"Si vous voulez figurer dans le Guinness Book des Records, foncez, trouvez le domaine dans lequel vous êtes bon puis entraînez-vous aussi régulièrement que possible. Honnêtement, vous ne le regretterez pas", assure Watson Ashley, qui y figure pour avoir réalisé un backflip de six mètres entre deux barres horizontales.

Un autre record est particulièrement impressionnant. Zhang Shuang a tracté une voiture en poirier sur 50 mètres en une minute et 13 secondes. "Le secret, c’est d’avoir une taille et un abdomen très résistant, ainsi que de bons triceps et de bonnes épaules", explique le nouveau recordman à nos confrères.