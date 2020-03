Alors que la plupart des pays touchés par l'épidémie de coronavirus ont demandé à leurs citoyens de rester dans leur maison le plus possible, certains feraient tout pour pouvoir sortir un peu de chez eux. Et ils ont des techniques particulières pour tenter de passer "inaperçus".

En Angleterre, les habitant d'un quartier de Stevenage ont vu passer sous leur fenêtre un buisson vivant. Un de leurs voisins s'est déguisé en arbuste pour sortir de chez lui "en toute tranquillité" en cette période de confinement. Recouvert de feuilles vertes, l'homme s'est déplacé dans la rue, s'immobilisant dès que qu'une voiture approche.

À Tolède, en Espagne, l'idée du déguisement à traverser la tête d'un autre homme également. Pour plus de crédibilité, il a enfilé le costume d'un être vivant. Mais on ne peut pas dire qu'il passe inaperçu dans les rues. L'Espagnol a tenté de se déguiser en caniche, s'habillant avec des vêtements clairs et une perruque beige et se déplaçant à quatre pattes. "Qu'on donne un Oscar à cet homme", se sont enthousiasmés les internautes sur Twitter. Mais pour d'autres, la situation n'a rien de drôle au vu des désastres qu'a causé, et cause encore, le Covid-19 en Espagne. "Il surpasse vraiment tout ce qu'on peut voir durant cet isolement... Il faut être vraiment une mauvaise personne pour agir comme ça", ont déploré certains.