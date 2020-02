Mark Miele, 67 ans, sera resté plusieurs jours à flotter dans l'eau, espérant que les secours interviennent

Le parc national de Everglades, en Floride, vient d'être le théâtre d'un sauvetage exceptionnel. Un homme originaire de Virginie (Williamsburg), qui avait disparu lors d'un voyage en kayak entrepris en solo fin janvier le 22 janvier, a été retrouvé en bonne santé, près de 10 jours plus tard, par les autorités locales. Son état est stable, selon le bureau du shérif du comté de Collier.

Le miraculé, Mark Miele, 67 ans était supposé rentrer chez lui le 29 janvier.

Après que le sac de Miele, avec son portefeuille et son téléphone, se soit échoué sur la rive de la rivière Lopez et a été retrouvé par les gardes du parc dimanche, les députés ont travaillé avec le National Parks Service et la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission pour localiser l'homme disparu.

Pour trouver Miele, les députés ont téléchargé les données de son téléphone dimanche soir et ont trouvé ses coordonnées les plus récentes enregistrées le 31 janvier. Puis, l'unité d'aviation du bureau du shérif a commencé une recherche ciblée de la région.

Un équipage d'hélicoptère a aperçu Miele flottant dans l'eau face visible, loin de son embarcation et de ses effet personels, portant un gilet de sauvetage. Des bateaux ont rapidement atteint la zone et ont emmené Mark en sécurité.

"Nous n'aurions pas pu travailler avec un groupe de personnes plus merveilleux, attentionné, gentil et simple", a déclaré la famille, après l'heureux épilogue. "C'est un miracle qu'il soit vivant et dans l'état dans lequel il se trouve."