C’est qu’il y a encore du bon en cette période sinistre ! Dimanche, vers 14h, un "violent feu d’appartement" a éclaté dans un quartier à Nantes. Un couple et son bébé de 6 mois sont bloqués par les flammes, avant d’être sauvés par des jeunes.

Les habitants aperçoivent des flammes mais surtout un couple tenant son bébé sur son balcon pour tenter de se sauver des flammes qui s’échappent d’un appartement situé au troisième étage. "D’abord, on a entendu des cris, se souvient Abdisamad, 25 ans, pour le journal Ouest-France. Il fallait voir ça ! On a vu les parents tenir le bébé par la fenêtre pour le protéger des fumées."

De nombreux jeunes, environ 30, se sont alors rassemblés et ont tout mis en œuvre pour les sauver. Selon Ouest-France, ils ont mis en place un matelas pour réceptionner les occupants et ont même réalisé une chaîne humaine en escaladant l’immeuble pour pouvoir secourir la famille. "On s’est directement organisé et on est allé chercher des matelas. On en a soulevé un à plusieurs pour qu’il puisse amortir la chute du petit, raconte un autre jeune habitant du quartier.

Le nourrisson a pu être réceptionné grâce au matelas déposé en bas de l’immeuble puis pris en charge "par des mamans du quartier" en attendant les secours. Les parents, eux, ont pu échapper au brasier grâce à "l’échelle humaine" organisée par les jeunes. "J’ai juste l’impression d’avoir rendu service. C’est tout. La Bottière (quartier du drame, NDLR), c’est une famille. On est solidaire, c’est normal", a expliqué un des jeunes héros, interrogé par Ouest-France.

Finalement, une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur le sinistre et des habitants ont été évacués à l’aide d’échelles. Quant aux victimes, le bébé de 6 mois a été transporté aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes mais ses jours ne sont heureusement plus en danger. Les parents, eux, incommodés par la fumée, ont également été hospitalisés mais n’étaient que très légèrement blessés lors de l’incendie.