Lidl a lancé une collection très spéciale à son effigie qui s'arrache sur le net.

"Vous êtes le plus grand fan de Lidl? Montrez-le et habillez-vous avec notre propre collection." Lidl Belgique a mis le paquet en lançant une gamme de vêtements (baskets, claquettes, chaussettes, T-shirt) en vente à partir du 4 juillet sur son site internet.

Presque par magie, cette vente est devenue virale sur les réseaux sociaux et les produits se sont vendus comme des petits pains. Plus connu pour son rôle de distributeur alimentaire que pour son 'swag', le site internet du discounter s'est rapidement retrouvé en rupture de stock. Suite à ce succès, certains petits malins ont décidé de faire fortune via le site Ebay. Ainsi, les prix de ces produits qui oscillent initialement entre 0.99 centimes (chaussettes) à 12.99 (les chaussures) ont littéralement explosé sur les sites de seconde main.

L'enchère pour les chaussures atteignaient... 591 euros au moment d'écrire ces lignes ! Le montant peut même grimper jusqu'à 600 euros si l'on inclus le prix de la livraison qui s'élève à 8,89 euros.

© EBAY



Les chaussettes blanches, elles, s'arrachent tout de même au prix de 30 euros la paire sur le site du revendeur de seconde main.

© EBAY



Enfin, pour être sûr d'obtenir un style parfait sur les plages cet été, les claquettes Lidl se méritent elles aussi. Toujours sur Ebay, il faudra débourser la coquette somme de 50 euros pièce.

© EBAY



Si nous résumons bien la situation, la personne qui veut s'habiller en complet Lidl devra donc débourser environ... 680 euros cet été. Comme dit le dicton, quand on aime on ne compte pas. Le style, cela se paye...