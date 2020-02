Sait-on jamais, les deux vacanciers ont peut-être créé une nouvelle discipline!

Ces deux Bruxellois sont-ils des visionnaires? En tout cas, ils ont créé la sensation avec une vidéo prise lors de leurs vacances au ski. Sur les images, on y voit Florent, posté sur le dos de Louis, en train de dévaler une pente du Grand Massif en Haute Savoie à toute vitesse. La vidéo fait le buzz sur internet avec environ 4.5 millions de vues, 60.000 commentaires et plus de 4.000 partages sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes de 25 ans ont montré la vidéo à leurs amis qui ont envoyé les images sur plusieurs groupes Facebook dont "Jerry Of The day". Contactés par la DH, ils avouent "que la vitesse était assez impressionnante", avant d'enchaîner: "Nous nous sommes entraînés toute la matinée pour enfin réussir une bonne prise." En plus d'avoir créé le buzz, les deux hommes nourrissent de grandes ambitions: "Espérons qu'un jour cela deviendra une discipline olympique", confient-ils, sourire aux lèvres.