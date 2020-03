L'humoriste français publie régulièrement de nouvelles vidéos à destination de ses 400.000 abonnés sur son compte Youtube. Et en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, il a trouvé un nouveau sujet de discussion avec ses fans: les fameux masques chirurgicaux tant recherchés par le personnel soignant, entre autres.

Dans une vidéo publiée le 29 mars, Dieudonné aborde la question de la production des masques de protection en France. Pour lui, il n'est pas nécessaire que le pays en fabrique, étant donné que la Chine en crée "pour le monde entier", selon lui. Il en profite alors, dans sa vidéo, pour faire la pub d'une entreprise chinoise qui confectionne des masques et les vend aux particuliers "à un prix très abordable". "Je vous ai mis le lien vers la société chinoise. Moi j'en ai commandé au prix de 1,20€, livrés en France par DHL", explique le polémiste français, qui ajoute: "Vous êtes nombreux à me remercier de vous avoir donné accès à cette société chinoise qui produit ces masques. C'est ma modeste participation à un effort de guerre. Ne vous faites pas avoir surtout, il y a plein d'escrocs en ce moment. Je ne vous conseille pas d'acheter français"

Ce qui ressemble à un simple conseil de la part de Dieudonné pour ses abonnés soulève, selon Tristan Mendès France, spécialiste du numérique et maître de conférence à la Sorbonne, différents problèmes. Il les a explicités dans une série de posts sur Twitter, via le compte Stop Hate Money, un projet "visant à limiter les finances des promoteurs de haine en ligne" dont il est le pilote.

Tout d'abord, le prix des masques dont l'humoriste fait la pub est nettement plus élevé que ce que l'on peut trouver ailleurs, où ils sont vendus à 0,40€ pièce en moyenne, et parfois moins (notamment sur Alibaba, le "Amazon chinois"). Soit trois fois moins chers que ceux que le site présenté par Dieudonné propose.

© Capture d'écran



Mais il est également interdit de vendre des masques aux particuliers sur le territoire français maintenant. Un décret daté du 23 mars dernier indique que la vente de ces produits, très prisés à l'heure actuelle, est reconnue comme un délit en France, qui peut être puni d'une amende allant jusqu'à 10.000 euros et/ou de six mois de prison. Les masques sont en fait réquisitionnés par le gouvernement français.

Et en plus de cela, Tristan Mendès France relève que le site dont Dieudonné fait la promotion est en réalité une plateforme du même nom qu'une société gérée par le fils de l'humoriste, Merlin. Une boîte qui met en vente le Sestrel, une cryptomonnaie dont Dieudonné parle régulièrement. Intitulée "Lee Import Export", l'entreprise mise en avant dans la vidéo serait en fait un moyen détourné de se faire de l'argent, d'après l'expert français. Il pointe aussi un autre indice troublant: l'adresse du site internet de l'entreprise "chinoise" a été achetée via une boîte française, Gandi. "Tout cela pose de nombreuses questions", conclut Tristan Mendès France.