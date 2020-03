La quarantaine amène son lot d’inspirations aussi drôles que surprenantes.

Pardon my coronavirus

À commencer par ce qui fait déjà le buzz depuis ce lundi, un tour de force qui oscille entre la parodie et le tube signé DJ Snake. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram , le Français reprend le cri effectué par la rappeuse américaine Cardi B dans une séquence qu’elle avait elle-même publiée vendredi dernier et dans laquelle elle semblait être paniquée par le virus. Il l’a associé à un bruit de fourchette et à des sons artificiels dont lui seul a le secret. Le tout compose un sample du tonnerre qui fait réagir. "plaisante notre DJ star national DJ Daddy K. ", ont lancé BigFlo&Oli... L’histoire ne dit cependant pas encore si Cardi B va demander des droits d’auteur pour cette création qui lui doit beaucoup.