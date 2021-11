À 24 ans à peine, Kristina Öztürk est déjà la maman de 22 enfants et avec son milliardaire de mari âgé de 56 ans, elle ne compte pas s’arrêter là.

Kristina a rencontré Galip en vacances à la mer il y a plusieurs années. Le couple, qui décrit sa rencontre comme un “coup de foudre immédiat” se met rapidement d’accord sur un projet commun : avoir des enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’enfants.

À 17 ans, Kristina donne naissance à une fille qu’elle prénomme Viktoria. Après cette naissance, les amoureux décident d’avoir recours à des mères porteuses, payées 200 000 euros, pour agrandir leur famille de façon exponentielle et envisagent désormais d’avoir plus de cent enfants.

Galif, qui est chef d’entreprise, consacre ses journées à son travail pendant que son épouse s’occupe des enfants. Celle-ci peut heureusement compter sur l’aide de plusieurs nounous et assistantes.

Selon The Sun, Kristina et son mari dépensent environ 80 000 € par an pour payer les 16 nounous qui travaillent 24 heures sur 24 à leur domicile.

Selon le tabloïd anglais, entretenir leur famille leur coûte “entre 4 200 et 5 000 euros par semaine pour tous les enfants. Parfois un peu plus, parfois un peu moins”. Le couple utilise 20 gros paquets de couches et plus de 50 paquets de lait maternisé chaque semaine.

Face aux critiques la jeune femme ne se laisse pas démonter. “À ceux qui ne sont pas d’accord avec mes choix, A ceux qui ne sont pas d’accord avec mes choix, n’ayez pas autant d’enfants si vous n’en voulez pas,. N’utilisez pas de mères porteuses si vous ne le voulez pas, c’est votre choix. Mais c’est notre vie, et c’est notre choix. Je ne sais pas si nous serons la plus grande famille du monde, mais nous prévoyons d’être la famille la plus heureuse du monde à coup sûr”, a-t-elle déclaré dans le Sun.

Dans notre pays, la GPA est un sujet tabou. La pratique n’y est ni autorisée ni interdite. Elle n’apparaît dans aucune législation. Chez nos voisins, la GPA est interdite, purement et simplement.