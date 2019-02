Une femme originaire de l'Eure en France a porté plainte pour "escroquerie et chantage". Rien d'incroyable si ce n'est qu'elle a été victime d'un usurpateur sur les réseaux sociaux. Pendant près de huit mois, elle a conversé sur Facebook avec un homme qui prétendait être le chanteur Amir, découvert dans The Voice et qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016.





"Seule et en détresse", comme l'écrit France Bleu qui révèle l'information, elle ira jusqu'à lui faire un versement de 6.000 euros, le pseudo-chanteur affirmant qu'il traversait une passe difficile.

Photos dénudées

Les conversations continuent les semaines qui suivent et l'homme devient de plus en plus entreprenant, en lui envoyant des photos de lui dénudées, demandant à la femme d'en faire de même. Elle s'exécutera mais comprendra l'arnaque quand son interlocuteur lui réclame 20.000 euros, sans quoi il publiera les photos sur les réseaux sociaux.





Le faux Amir a depuis disparu de Facebook. Il risque une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 400.000 euros. Reste à savoir s'il sera retrouvé un jour.