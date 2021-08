Mack et Payson sont deux amis qui se sont rencontrés à l'hôpital. Tous les deux ont vaincu le cancer. Ensemble à l'hôpital, ensemble contre la maladie, ils ne se sont jamais quittés. Jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à quitter les chambres d'hôpital et retourner dans leur famille respective. Ils ne sont donc plus vus pendant deux mois.

"Pendant ces deux mois, ils se sont envoyés des vidéos tout le temps. Ils n’arrêtaient pas de demander à se voir", explique la mère de Mack. Les deux enfants ont fini par se revoir. Mack a apporté un bouquet de fleurs et Payton lui a accordé une danse.