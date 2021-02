Lundi, un coup d'État a été perpétré en Birmanie, durant lequel la cheffe du gouvernement birman Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Si l'information a rapidement fait le tour du monde, une citoyenne birmane, qui était aux premières loges de ce soulèvement, n'a pourtant rien remarqué. Professeure de sport, elle était en train de donner un cours en ligne, sur l'une des avenues les plus larges et les plus connues de Naypyidaw, la capitale du pays. Cette route, aux 20 bandes de circulation, est très peu fréquentée, et c'est pourquoi la jeune femme, Khing Hnin Wai, y réalise ses séances de sport depuis onze mois.

Mais lundi, cet endroit quasi désert habituellement, a été le théâtre d'une scène particulière, observable en arrière-plan de la vidéo de Khing Hnin Wai. Sur les images de la séance de sport, on voit débarquer un convoi de pick-up aux vitres teintées, qui s'approche du check point qui donne accès aux bâtiments du gouvernement. Et la jeune femme, ne se rendant pas compte de ce qu'il se passe dans son dos, continue ses mouvements en rythme comme si de rien n'était.

La scène paraît irréelle, mais elle ne l'est pas du tout. "Comme il n’est pas rare de voir passer un convoi officiel à Naypyidaw, j’ai pensé que c’était normal, alors j’ai continué”, a réagi la prof de sport sur Facebook, postant des vidéos filmées au même endroit lors d'autres séances.