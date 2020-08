Comment faire pour remonter dans les sondages pour Donald Trump? Le président américain a peut-être trouvé la solution ! Alors que l'élection américaine aura lieu le 3 novembre prochain, l'ancien magnat de l'immobilier souhaiterait modifier une loi pour favoriser... sa coupe de cheveux. Aussi absurde cela soit-il, c'est vrai: le gouvernement Trump désire introduire une loi concernant la pression de l'eau. Le département de l'énergie américaine a accepté une demande du républicain afin d'augmenter le débit d'eau des pommeaux de douches. La pression de l'eau était régie par une loi votée en 1992 et renforcée par le gouvernement d'Obama.

Le président des Etats-Unis a justifié cette nouvelle loi de façon originale. "Vous prenez une douche, l’eau ne sort pas. Vous vous lavez les mains, l’eau ne sort pas. Donc que faites-vous ? Vous y restez plus longtemps ou vous prenez une douche plus longue. Car mes cheveux, je ne sais pas pour vous, mais ils doivent être parfaits" explique-t-il selon des informations reprises par The Guardian en juillet dernier.

Tout le monde le sait, les cheveux, pour Donald Trump c'est précieux. Au point d'exercer... de la pression sur le gouvernement pour changer les lois !