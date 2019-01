Sans casque, qui plus est...

C'est un chauffeur de taxi parisien qui est à l'origine de ces images, improbables et devenues virales : on y aperçoit un homme circuler sur une autoroute (la A86, en bordure parisienne), à 85 km/h, en... trottinette ! La vitesse du "trottineur" est facilement estimable : le compteur du chauffeur de taxi, qui peine à dépasser la trottinette, affiche 86 km/h... L'homme qui "conduit" le petit deux roues électrique n'est équipé d'aucune protection, si ce n'est un foulard et un bonnet...

La vidéo :

Bien entendu, rouler sur l'autoroute avec un tel engin est interdit et répréhensible, en Belgique comme en France. "Le conducteur s’expose à une amende de deuxième classe de 35 à 150 euro"s, écrivent nos confrères du Parisien. "Son comportement irresponsable peut aussi être considéré comme une mise en danger la vie d’autrui, un délit puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende."

Il n'est en revanche pas du tout acquis qu'il s'agisse d'une trotinette débridée : le modèle de trottinette en question semble être une Dualtron Thunder, capable d’atteindre 85 km/h (malgré que la vitesse maximale autorisée en trottinette électrique soit bien de 25 km/h) en vitesse de pointe grâce à son moteur de 5400 Watts. Un engin haut-de-gamme commercialisé à hauteur de 3.6000 € tout de même...