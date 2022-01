Il n'est pas rare que les futures mamans postent sur les réseaux sociaux des photos de leurs ventres qui s'arrondissent peu à peu, au fur et à mesure de la grossesse. Mais les clichés postés par Michella Meier-Morsi n'ont rien de commun. Enceinte de triplés, cette Danoise a partagé sa grossesse avec ses 280 000 abonnés Instagram dès le mois de juin 2021. Au fil des semaines, son ventre s'est arrondi... Avant de se développer de manière horizontale, "en ligne droite", plutôt que "de haut en bas".

Les commentaires sur les photos postées par la Danoise, déjà maman de deux petites filles, se sont rapidement accumulés. Les internautes ont été nombreux à être étonnés par la forme de son ventre, couvert de vergetures vers la fin de la grossesse. L'un d'entre eux a été jusqu'à poster une vidéo reprenant les photos de Michella Meier-Morsi sur TikTok. Celle-ci a été vue plus de 14 millions de fois !

La jeune femme se confiait fréquemment à ses abonnés. Quelques jours avant son accouchement, celle-ci expliquait ne pas se sentir prête pour des triplés. La jeune maman a finalement accouché le 15 janvier, par césarienne, de ses triplés. Elle a décrit l'expérience comme les "36 heures les plus folles de sa vie" et a écrit avoir ressenti une douleur "gigantesque". Mais la jeune maman reste positive et assure que malgré les difficultés, tout cela en valait la peine. “Mon cœur et mes bras n’ont jamais été aussi pleins d’amour et de bonheur”, a-t-elle déclaré.

Charles, Théodore et Gabriel, qui sont nés avant le terme, sont actuellement encore à l'hôpital avec leur mère mais sont en bonne santé. Ils ont déjà été présentés au monde entier sur Instagram.