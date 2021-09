Konbini techno a interviewé Yannick, employé chez Mattel depuis 6 ans, qui a tenu à expliquer les vraies règles du UNO, une fois pour toute. Le compte officiel du jeu avait déjà, en 2019, rappelé l'interdiction de cumuler les cartes +2 et +4. Dans son interview, Yannick va plus loin et fait le tour de toutes les erreurs fréquemment commises par les joueurs.

"Passons aux choses sérieuses", commence l'homme, avant d'expliquer comment jouer la carte +2. "Lorsque l'on met un +2 sur la table, le joueur d'après prend deux cartes et passe son tour. Il ne peut jouer aucune carte... Même pas un plus deux ! C'est une règle qui est irréversible", insiste-t-il, avant d'adresser une pensée émue aux joueurs qui se sont pris des +8, +10 ou +12 en accumulant les différentes cartes +2. "On pense à vous... Mais s'il vous plait: relisez les règles !", blague Yannick.

Deuxième carte sur laquelle l'employé s'attarde: la carte inversion, qui inverse le sens de jeu. Elle peut être posée par un joueur s'il celui-ci a la couleur demandée ou si une autre carte inversion a été posée au tour précédent. "Petite subtilité, voire même grosse subtilité: en un contre un, cette carte n'a aucun effet. Il est absolument interdit de jouer deux fois", précise-t-il. Concernant la carte imposant de passer son tour, l'employé de Mattel rappelle qu'il est nécessaire de passer son tour, comme le nom de la carte l'indique. Il n'est donc pas possible de tricher en jouant une carte similaire.

Les joker et +4, à une condition seulement

La carte joker sert quant à elle à donner la couleur que l'on souhaite jouer. "C'est la seule carte qui n'a pas encore eu de règle maison farfelue", s'amuse Yannick. Bon à savoir: il est possible de garder la même couleur que celle déjà présente sur le jeu.

La règle concernant le redouté +4, qui a brisé plus d'une amitié, est simple. Mais attention: on ne peut la poser que si on n'a pas la couleur demandée. Et encore une fois, impossible de cumuler les +4. L'employé note tout de même une règle supplémentaire . "Le joueur qui reçoit le +4 a le droit de challenger la personne qui lui a donné, et donc de vérifier si elle n'a pas la couleur demandée". Mais le risque est grand: si la personne avait respecté les règles en jouant le +4, le joueur recevra six cartes au lieu de quatre!

Il est par contre autorisé de finir la partie avec l'une des deux cartes noires.

Yannick est revenu sur le fait de jouer la même carte en un seul tour. "Il y a beaucoup de joueurs qui jouent la même carte une fois, en une seule fois. Bah non", explique-t-il. Une infraction commise par de nombreux joueurs qui ignorent que, dans les règles du UNO classique, il n'est permis de jouer qu'une carte à la fois. Enfin, l'employé a rappelé que pour gagner la partie, un joueur devait marquer 500 points. "Une fois qu'on a plus de cartes, on va compter les points des autres joueurs, et en fonction de ça, on va marquer des points. Le premier arrivé à 500 points sera le vainqueur."

Alors, allez-vous changer votre façon de jouer pour respecter les vraies règles du UNO?