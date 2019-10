L'homme a été tout près de passer à côté de la chance de sa vie.

C'est une histoire rocambolesque racontée par Le Parisien. Elle trouve son origine dans le tirage du 8 octobre dernier à l'EuroMillions. Ce jour-là, Michel (prénom d'emprunt) découvre que le jackpot de 190 millions d'euros a été remporté par un Britannique. Déçu, il est sur le point de jeter son ticket quand, dans un sursaut de lucidité, il vérifie quand même s'il ne fait pas partie des gagnants au rang 2.

Il découvre ainsi qu'il a coché cinq bons numéros ainsi qu'une étoile, ce qui lui offre la rondelette somme de 5,2 millions d'euros. C'est alors qu'il s'aperçoit qu'il a validé son billet par erreur à deux reprises, faisant doubler ses gains. Soit 10,4 millions d'euros !

Improbable jusqu'au bout: il était sur le point d'accueillir un invité chez lui quand il a compris qu'il était devenu millionnaire. "Mon invité est arrivé quelques minutes après. Je me suis comporté comme d'habitude pendant la soirée et j'ai attendu qu'il parte pour exploser de joie dans mon salon", a-t-il expliqué à la Française des Jeux. Le petit chançard projette désormais de s'acheter un appartement plus confortable, une nouvelle voiture, de voyager et de s'offrir une cave à vins.