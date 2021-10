On en sait plus sur la jeune femme qui a remporté le jackpot de 220 millions d'euros le 15 octobre dernier. Elle devient, grâce à ce montant, la plus grande gagnante de la loterie en France et dans l'ensemble de la communauté Euromillions, composée de neuf pays.

L'histoire de la gagnante, qui jouait pour la première fois, a été partagée par la Française des jeux ce vendredi. La jeune femme, dont le grand-père était un joueur régulier, était persuadée un jour de remporter le gros lot. "Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerais à mon tour, la chance me sourirait", a-t-elle expliqué. Et elle n'avait pas tort : c'était la première fois qu'elle jouait ! "J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition", précise-t-elle. "D’ailleurs, avant de vérifier mon reçu de jeu après le tirage, j’ai ressenti comme un frisson dans mon dos".

La jeune femme a raconté avoir changé plusieurs fois son ticket de place : "D’abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… Finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis". Originaire de la Polynésie Française, la gagnante mesure sa chance mais entend bien garder les pieds sur terre. "Je ne changerai pas. Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds".

"J’ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment de découvrir la neige que je n’ai jamais vue", a annoncé l'heureuse gagnante quant à ses projets futurs, évoquant également l'envie d'investir dans de l'immobilier pour posséder un logement sur chaque continent. La jeune femme a cependant exprimé son souhait de continuer à travailler. Elle tient également à soutenir des actions solidaires en faveur des enfants.