Julius Francis, ce nom ne vous dit rien? Pourtant, l'imposant bonhomme a été par le passé un grand boxeur, champion du Royaume-Uni et champion du Commonwealth dans la catégorie poids lourds. Fin des années 90 et début des années 2000, il a d'ailleurs affronté plusieurs grands noms de la boxe, dont l'illustre Mike Tyson ou encore Vitali Klitschko, connu aujourd'hui comme maire de Kiev.

Mais Julius Francis a déposé les gants en 2006 et, retraité de la boxe, il s'est trouvé un nouveau job. Il est en effet devenu vigile d'un complexe de divertissement Boxpark à Londres. Il fait actuellement parler de lui parce qu'il a utilisé son ancien talent pour neutraliser un client perturbateur.



Dans la vidéo, qui fait le tour de la toile, on peut apercevoir que Julius Francis et ses collègues doivent faire face à plusieurs clients furieux et agressifs. Un des individus en particulier se montre menaçant et tente à plusieurs reprises de se battre avec les vigiles. Finalement, il se dirige vers la sortie et vers l'ex-boxeur et se prépare à lui mettre à lui aussi un petit coup. Bien mal lui en a pris car Julius Francis, fort de son expérience, anticipe son geste et le met KO, d'une droite dont il a le secret.

Si une enquête de la police est en cours sur les faits, le patron du complexe a déjà pris la défense de son vigile, estimant qu'il s'agissait de légitime défense.