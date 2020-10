Fabrice Luchini s'était exprimé jeudi dernier sur son compte Instagram pour critiquer les dernières mesures prises par la gouvernement français. "On vit une chose qu'on ne comprend pas. C'est ça qui est terrifiant", explique l'acteur dans une vidéo réalisée par ses propres soins. "On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran, l'accent qui s'éteint de Castex. C'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement", lâche notamment l'acteur.

Une vidéo vue près de 300.000 fois qui aura fait le tour des médias dans l'hexagone. Invité dimanche sur RTL France, François Cluzet a été interrogé à propos cette sortie "coup de gueule" sur les réseaux sociaux de la part de l'un de ses collègues du 7e art. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Cluzet semble excédé par plusieurs personnes, dont Fabrice Luchini.

"Il rejoint la cohorte de ceux qui ont fait des études et qui sont très compétents. Il faut Luchini comme Premier ministre, il faut aussi prendre Bigard comme ministre de la Santé, Pascal Praud aux Affaires étrangères et Zemmour à l’Intérieur ! Voilà des gens qui savent de quoi ils parlent! Ils sont obsédés par le fait d’ouvrir leur gueule. Par populisme, par facilité, il y a toujours trois ou quatre cons qui viennent dire : "bah non, il ne faut pas faire ça" Mais ferme-la ! On s’en fout ! On est déjà dans une période assez anxiogène. On n’a pas besoin qu’il y ait un tas de connards qui viennent dire "ce n’est pas le gouvernement…"