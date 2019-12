Des propos qui ont choqué la Toile.

Mercredi matin, Geneviève de Fontenay était l'invitée de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. La célèbre dame au chapeau est revenue sur les propos de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, qui ne "s'opposera pas" à ce qu'une femme transgenre soit candidate au titre de Miss France.

"Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse accoler transgenre à Miss France. C'est tellement contre-nature ! (...) La seule chose qui est accolée à Miss France, c'est du millésime. C'est tout", a déclaré Geneviève de Fontenay, qui s'est énervée sur le plateau de "Morandini Live".

Pour elle, "ça ne colle pas à l'image de Miss France". "Non, c'est non, c'est non, c'est non ! Je vais me battre jusqu'à ma mort. C'est une injure pour moi. Le mot transgenre ne sera jamais collé à Miss France. Par contre, je leur conseille de faire Miss Transgenre France. Miss Transgenre France ou merde !", a-t-elle continué, en haussant le ton.

Et d'ajouter en colère : "Je suis contre des qualificatifs qui ne correspondent pas à un titre que j'estime honorable de Miss France. Qu'une transgenre existe, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas contre, mais ça ne peut pas coller à Miss France (...) C'est insupportable et ça ne peut pas se faire. Ils le feront quand je serai morte".

Continuant à s'emporter, Geneviève de Fontenay s'en est également pris à Bilal Hassani. "Celui qui était à l'Eurovision, là, le Français. Il était transgenre. Et ben tu as vu sa réussite", a-t-elle lancé.

Jean-Marc Morandini l'a également interrogée pour savoir si une Miss voilée pouvait concourir au titre de Miss France. "Je me suis battue aussi. Une Miss avec un foulard, c'est possible. D'ailleurs, j'aurais voulu une Miss maghrébine", a-t-elle conclu en indiquant que "le foulard aurait remplacé la couronne".