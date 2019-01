Et pour cause: "Le retour du Baptou" offre dans son clip un intriguant mélange de gilets jaunes de Charleroi et des guests Kiwi Jackson et Johnny Cadillac. Ce dernier s'était fait connaître à l'occasion d'une vidéo publiée sur Youtube dans laquelle il dévoile ses "conseils de bagarre", qui totalise plus de 2 millions de vues.

Les bénéfices de ce clip seront reversés à l'ASBL Fuck Cancer Team, qui organise des événements au profit d'associations caritatives.