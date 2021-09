Harcelé au travail pendant des mois, un enseignant de lettres modernes a déposé plainte pour vols et harcèlement ainsi que pour menace de mort commise en raison de son orientation sexuelle. Les faits se sont déroulés lorsqu'il enseignait dans une école catholique à Evry-Courcouronnes dans l'Essonne.

Dès son arrivée dans l'établissement catholique Notre-Dame-de-Sion, des remarques lui sont adressées. "Dès mon arrivée, on m’a fait comprendre que je n’étais pas à ma place, et qu’on aurait ma tête", explique-t-il dans un entretien avec Le Parisien. "On m’a traité de collabo, de petite pute, de sale PD, et lancé qu’un homosexuel n’avait pas sa place dans un établissement catholique".

A la rentrée de janvier, sa voiture est vandalisée alors qu'elle est stationnée sur le parking privé de l'établissement. "Mes pneus ont explosé en route. Le garagiste m’a expliqué que c’était comme si quelque chose avait été rentré dedans", se souvient le jeune homme.

Dans un mail envoyé à la direction de l'école, celui-ci explique venir travailler "tous les jours avec la peur au ventre". "Je suis à bout, je ne dors plus, je ne mange plus, je n’y arrive plus. J’ai pris rendez-vous avec le médecin afin d’avoir un traitement pour m’aider à supporter cette situation cauchemardesque. En espérant que mon mal-être soit entendu afin que mes idées noires puissent se dissiper", écrit-il dans la lettre, à la suite de laquelle une protection fonctionnelle lui est accordée.

Ce n'est pas la première fois que l'établissement scolaire est mis en cause. Fin 2020, deux enseignantes avaient porté plainte contre le directeur de l'établissement pour harcèlement et agression sexuelle.