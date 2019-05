C'est désormais possible grâce à Ikea, qui a lancé une campagne pour le moins originale. La chaîne de décoration suédoise propose désormais d'acheter le mobilier qui correspond aux décors des salons de vos séries préférées.





Vous n'êtes pas un grand fan de la série Friends? Ikea a misé sur du old school et de plus récent pour faire plaisir à tout le monde. Vous aurez donc aussi le choix entre le célèbre salon des Simpsons ou le lugubre salon de la saison 1 de Stranger Things. A défaut de ne pas vouloir redécorer votre intérieur de cette manière, vous pouvez acheter quelques éléments pour en faire une soirée à thème, par exemple.





Pour l'instant, la campagne n'a été lancée qu'aux Emirats arabes unis mais cela ne devrait pas poser trop de problème pour retrouver les différents produits de la marque chez nous.