Vous aimez les boulettes Ikea ? Au point de vouloir vous sentir dans votre salon comme dans les cuisines de la firme multinationale suédoise ? Le magasin continue d'entretenir son image de marque et la réputation de son restaurant en lançant des bougies parfumées qui sentent comme... ses boulettes de viande.

"Pour beaucoup de gens, l’une des premières choses qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils pensent à IKEA est leurs boulettes de viande suédoises délicieuses et abordables. Il n’y a aucune autre marque de meubles avec une offre alimentaire qui a autant d’adeptes. Donc, pour les 10 ans d’IKEA Family, nous avons pensé qu’il serait approprié de créer quelque chose d’inattendu que nos membres IKEA Family et nos super fans de boulettes de viande adoreraient", explique Sho Matsuzaki, directeur créatif chez Ogilvy et qui a dirigé le projet créatif avec IKEA, à différents médias américain.