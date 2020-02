Andre Bisson n'est pas un père comme les autres.

En effet, quel fils peut se targuer d'avoir un papa qui achète une statue de dinosaure... à taille réelle ? L'histoire est à peine croyable pourtant, Andre Bisson, un père de famille de Guernsey (une île située dans le manche), a voulu faire une surprise à son fils Théo en lui achetant une statue de l'animal préhistorique.

En effet, le petit garçon est complètement fan des dinosaures à tel point qu'il a toujours rêvé de posséder "le plus grand Carnotaure qu’il avait jamais vu". Et comme le hasard fait bien les choses, la maman de Théo, à la suite d'une balade dans un parc d'attractions, s'était aperçue que ce parc vendait des statues de dinosaures présentes dans les vieux stocks. Sans réfléchir, Andre Bisson fonça sur le site internet pour commander... un Carnotaure. "J’ai regardé sur le site et je n’y ai pas cru quand j’ai vu qu’il y avait des Carnotaures. Je les ai immédiatement contactés pour sécuriser le paiement, il fallait que je le prenne", raconte-t-il à nos confrères de Femail.

Sauf qu'Andre n'avait pas prévu que les statues étaient en réalité des statues à taille réelle. Le Carnotaure en question mesure 6 mètres de long et 2,5 mètres de haut. Une mauvaise surprise que le papa prend finalement à la rigolade: "Mais je pensais qu’il ferait trois mètres de long, pas le double ! Quand j’ai vu sa taille, je n’ai pas pu m’empêcher de rigoler et j’ai acheté une grosse chaîne. Théo était tellement content. Il n’y avait aucune indication de détails, juste une photo".

Andre et sa femme ont dû commander une petite grue afin de déplacer le Carnotaure de Théo dans un endroit approprié.