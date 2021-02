Inconnu du grand public, ce guitariste, et fan de métal, a trouvé une idée plus qu'originale pour se faire remarquer. Midnight Prince, c'est ainsi que ce Britannique se fait appeler, a récupéré les restes de son oncle et transformé son squelette en guitare.

Le guitariste a nommé son nouvel instrument "Skelecaster". Un mot valise qui reprend "skeleton" et "Telecaster", nom de la guitare Fender qu'il a greffée au squelette.

Selon le HuffPost, le squelette se trouvait dans des salles de classe depuis plus de 20 ans avant que l'artiste ne le récupère. Il a ensuite consulté plusieurs spécialistes pour proposer son idée. Face aux refus, il a décidé de la réaliser lui même.

Sa mère n'a pas vraiment été enchantée par l'idée. "Au début, elle a dit que c’était un sacrilège, le travail du diable – vous savez comment sont les mamans. Mais je lui ai demandé : 'Oncle Filip était le plus grand fan de metal de nous tous. Que rêver de mieux ?'", raconte le Britannique. La mère a fini par donner son aval et Midnight Prince a pu se mettre au travail. Démonstration...