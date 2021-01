Habitué à voir les automobilistes débouler bien plus vite que les 70km/h autorisés sur la départementale devant chez lui, un résident d'un hameau de Longues-sur-Mer (Calvados) a trouvé une solution originale. Au lendemain du réveillon de l'an, ce Français a décidé de customiser sa poubelle en faux radar et de l'installer le long de la route, raconte le siteLa transformation est réussie et les habitants du bourg regardent les coups de frein des automobilistes trop pressés.

"Au départ, l’autocollant est un cadeau d’anniversaire de mon beau-frère. J’ai trouvé l’idée géniale", admet le propriétaire de la poubelle.

La farce fait rire, mais la vitesse de circulation sur cette route est une réelle source d'inquiétudes pour les villageois. L'étroitesse de la chaussée, l'absence de trottoir et les nombreux virages sans visibilité n'arrangent rien, comme le souligne actu.fr.