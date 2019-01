A terme, il espère devenir le portrait craché de son idole, décédée il y a presque 10 ans maintenant. L'homme âgé de 22 ans est prêt à tous les sacrifices, comme il l'a expliqué à la télévision argentine. " J'ai subi quatre rhinoplasties, une opération des pommettes, je me suis fait tatouer les yeux et je vais me faire opérer le menton et la mâchoire."





Au total, il a subi près de 11 opérations. "Je mets toute mon énergie et tout mon argent là dedans", avoue-t-il. "Je regarde tout le temps des images de Michael Jackson, je l'écoute tout le temps."





"Chaque opération me rapproche de mon objectif', ajoute-t-il.