Le Daily Mail rapporte cette histoire pour le moins saugrenue qui s'est déroulée durant un vol Easyjet en direction de Tenerife, en Espagne.

Michael Richards, un Britannique, ne souhaitait pas porter son masque jugé "inconfortable" lors de sa journée de voyage. Il a donc fait preuve d'une certaine audace afin de passer les 4h de vol à l'air libre.

Avant de monter dans l'avion, il a en effet décidé d'acheter un tube de chips de la marque Pringles et de les grignoter pendant toute la durée du trajet: "J'ai vérifié sur Google combien de Pringles se trouvaient dans la boite et il se trouve qu'il y en a environ 100. Je les ai ensuite divisés pour savoir à quel rythme je devais les manger pour tenir l’entièreté du vol. Cela fait environ une chips toutes les deux minutes et demie", explique l'homme de 41 ans sur son compte Facebook.

Son histoire a été largement commentée sur les réseaux sociaux, certains trouvant la ruse amusante et d'autres critiquant l'attitude irresponsable du voyageur.



Ce dernier ne s'est cependant pas laissé démonter par les critiques négatives à son encontre: "Ceux qui me critiquent sont assis chez eux, au Royaume-Uni, sous la pluie, alors que nous sommes au soleil à Tenerife", a-t-il réagi.