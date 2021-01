Comme tout investissement, l'un des risques lorsque l'on investit dans une cryptomonnaie est de voir son capital partir en fumée. La Financial Conduct Authority britannique le rappelait il y a quelques jours : "Si les consommateurs investissent dans ces types de produits, ils doivent être prêts à perdre tout leur argent". Si le risque est bien réel, Stephan Thomas, un programmeur allemand, est confronté à un tout autre problème : l'homme a oublié le mot de passe qui lui permettrait d'accéder à 7002 bitcoins... soit près de 200 millions d'euros !

L'histoire de Stefan Thomas commence il y a une dizaine d'années. Il reçoit alors 7002 bitcoins pour avoir réalisé une vidéo sur le fonctionnement des cryptomonnaies. A l'époque, la valeur d'un bitcoin égalait à peine 5$. Mais depuis le boom des bitcoins des dernières années, les records s'enchaînent. Aujourd'hui, le cours du Bitcoin atteint désormais les 36.000$.

Le problème est que le programmeur n'arrive aujourd'hui plus à récupérer ses Bitcoins. Pour les garder en lieu sûr, il avait investi dans un "portefeuille digital", sorte de petit disque dur qui permet de stocker différentes cryptomonnaies de manière sécurisée. L'accès au portefeuille est protégé par un mot de passe : après 10 tentatives infructueuses, le disque dur crypte les données et celles-ci sont donc perdues à jamais. Noté sur une feuille de papier, le mot de passe est depuis introuvable. Un casse-tête pour Stefan Thomas qui, depuis, a essayé en vain plusieurs de ses mots de passe les plus utilisés.

"Je m'allongeais dans mon lit et j'y réfléchissais", a déclaré le programmeur au New York Times. "Puis j'allais à l'ordinateur avec une nouvelle stratégie, et ça ne marchait pas, et j'étais à nouveau désespéré". Il ne lui reste en effet que deux chances pour entrer le mot de passe correct. Après cela, les données seront perdues pour toujours et, avec elles, sa potentielle fortune.

Un cas commun

Selon la société Chainalysis, spécialisée dans les données cryptographiques, environ 20% des bitcoins existants se trouveraient dans des portefeuilles perdus ou bloqués. Cela représente près de 140 milliards de dollars.

Suite à sa mésaventure, Stefan Thomas a assuré ne plus vouloir utiliser de cryptomonnaies. "Toute cette idée d'être votre propre banque, permettez-moi de le formuler ainsi : fabriquez-vous vos propres chaussures ?" a-t-il déclaré au New York Times. "La raison pour laquelle nous avons des banques est que nous ne voulons pas nous occuper de toutes ces choses que font les banques".

"J'espère que les autres pourront apprendre de mes erreurs. Testez régulièrement vos sauvegardes pour vous assurer qu'elles fonctionnent toujours. Une once de prévoyance aurait pu éviter une décennie de regrets", déclarait-il sur Twitter.