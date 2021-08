Lorsque Bridger Walker a sauté devant un berger allemand l'année dernière pour protéger sa petite sœur d'une attaque, le monde entier a salué son comportement, qualifiant celui-ci d'héroïque. "Si quelqu'un devait mourir, je pensais que ça devait être moi", avait déclaré le petit garçon, âgé de 6 ans à l'époque. Il avait eu besoin de 90 points de suture pour réparer les dégâts provoqués sur son visage.

Selon son père, un an plus tard, le petit Bridger n'a pas changé d'avis. "Ma femme et moi lui avons demandé : 'Est-ce que tu veux que ça disparaisse ?'. Et il a répondu : 'Je ne veux pas qu'elle disparaisse complètement'", a déclaré Robert Walker à People samedi. "Bridger considère sa cicatrice comme quelque chose dont il peut être fier, mais il ne la considère pas non plus comme représentative de son acte de bravoure". Pour le jeune garçon, sa cicatrice est un rappel que sa sœur n'a pas été blessée, et qu'elle va bien, explique son père.

Selon le père, Bridger est parfois gêné d'être qualifié de héros. Le garçon estime en effet qu'il aurait pu "faire plus pour protéger" sa jeune sœur.

Une histoire virale

En juillet dernier, la tante de Bridger avait raconté sur Instagram comment son neveu c'était interposé pour sauver sa sœur d'une attaque. La nouvelle de sa bravoure était rapidement devenue virale et des milliers d'inconnus avaient témoigné de leur soutien.

"C'était absolument miraculeux", se remémore le père. "Pour que des gens du monde entier tendent la main à un étranger qu'ils n'ont jamais rencontré parce qu'ils sont préoccupés par le bien-être d'un garçon de 6 ans au milieu du Wyoming... il y a là quelque chose de spécial."

Le jeune garçon avait d'ailleurs reçu des messages réconfortants de plusieurs acteurs des films de super-héros Marvel, dont Robert Downey Jr, Mark Ruffalo et Chris Evans, qui avaient même envoyé le bouclier de Captain America. "Quand il a parlé à Tom Holland, il a probablement été le plus impressionné parce que c'était un appel en direct. Celui-là lui a certainement fait une forte impression", commente son père.

"Je ne pourrais pas être plus reconnaissant", a-t-il conclu. "S'il y a un message dans tout cela, c'est qu'il y a de bonnes personnes prêtes à faire de grandes choses pour un petit gars".