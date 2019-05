L'étudiant à l'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud se faisait passer auprès des employés du fast-food pour un représentant de l'entreprise venu contrôler la qualité des produits. Il a été arrêté par les autorités.

Habillé d'un costume et arrivant parfois en limousine, le jeune homme de 27 ans a réussi à tromper son monde pendant un an.

"Quand on le voyait arriver, on faisait de notre mieux, pour ne pas le contrarier. Il était tellement crédible parce qu’il dégageait beaucoup de confiance. Des collègues d’autres succursales KFC le connaissaient aussi", a affirmé un employé de la chaîne. "Il se précipitait dans la cuisine et vérifiait absolument tout, en prenant des notes et en demandant ensuite des échantillons de ce qu’il voulait."

On n'ose imaginer le nombre de kilos que le jeune homme a pris un en an...