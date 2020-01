Le couple transgenre le plus connu d'Angleterre est marié depuis peu.

Aujourd'hui Jake Graff, ex-homme, est acteur tandis qu'Hannah Winterbourne, ex-femme, est en service dans l'armée de terre. En 2015, ils décident tous les deux de respectivement changer de sexe pour s'assumer pleinement et être mieux dans leur peau. En couple depuis leur transition, ils vivent le parfait amour et attendent même un enfant prévu pour avril 2020.

Le couple transgenre le plus connu de Grande-Bretagne a reçu un petit coup de pouce du National Fertility Society. Après un passage en télévision, l'organisme leur a proposé une mère porteuse. "Nous avons rencontré une femme merveilleuse, qui voulait vraiment être une mère porteuse et qui avait toujours voulu faire ça. Elle était incroyable et elle voulait travailler avec nous. Et elle est tombée enceinte pour la première fois" annonce le couple dans le Daily Mail.

Grâce à la loi de 1985 au Royaume-Uni, la gestation pour autrui dit GPA est autorisée à condition qu'un des deux géniteurs soit génétiquement le parent de l'enfant. Jake a donc arrêté la testostérone pendant 6 mois et a fait prélever ses ovules: "Nous étions dans l’émission il y a un an et nous discutions de la possibilité de trouver quelqu’un, et pourtant nous sommes là et nous sommes à six mois de grossesse."

A présent, le couple regarde vers l'avenir qui s'annonce radieux pour eux comme pour la future petite fille. "Tout ce que nous voulons, c’est qu’elle se sente aimée, qu’elle sache que qui qu’elle soit, quoi qu’elle soit, quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle veuille être, elle est en sécurité, protégée et aimée."