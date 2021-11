L’industrie pharmaceutique est souvent pointée du doigt, accusée de s’enrichir par la production de vaccins et autres médicaments destinés à lutter contre la pandémie, d’autres petits malins ont aussi flairé le bon filon.

Ainsi, sur Amazon et d’autres marketplaces, on voit fleurir des offres parfois insolites comme ces vendeurs qui proposent d’imprimer votre QR Code (qu’on l’appelle Covid Safe Ticket ou Pass sanitaire) directement sur des T-shirts, sweats ou autres vêtements. De quoi vous éviter de trifouiller dans votre téléphone à l’entrée des lieux où il est requis ?

Du côté des antivax et autres complotistes, on ne manque pas de faire référence à une période bien sombre de l’histoire, où porter une étoile jaune était imposé aux Juifs. Odieuse comparaison s’il en est !

Imprimer son QR Code sur ses vêtements relève bien entendu plus de la plaisanterie. Mais pour certains, c’est surtout le moyen de gagner de l’argent. Le simple T-shirt est en effet vendu une vingtaine d’euros. Et avec les températures hivernales, sortir en T-shirt est surtout le moyen de choper une bonne crève. Comptez 25 à 40 € pour un sweat-shirt.

Du côté des offres encore plus farfelues encore, on trouve aussi ces T-shirts affichant, eux, un test positif. On verse là dans le plus mauvais goût, oubliant que si la majorité des contaminés ne souffrent pas d’une forme grave de la maladie, les soins intensifs regorgent à nouveau de patients luttant contre la maladie…