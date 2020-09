Au sol, on aperçoit plusieurs meubles qui se sont fracassés à cause de la hauteur de l'impact. Télévision, chaises et autres meubles jonchent le sol de la route ou plusieurs voitures se sont arrêtées pour éviter tout danger.

La scène filmée, a fait le buzz sur Facebook. Si la vidéo en a fait sourire plus d'un, l'acte est lui particulièrement dangereux, la route longeant l'immeuble étant un passage très fréquenté, surtout un samedi.

Selon le journal régional, l'Indépendant, des faits similaires avaient déjà été signalés aux forces de l'ordre au même endroit il y a quelques semaines de cela.