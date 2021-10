Fan de la saga Harry Potter, un street-artiste avait créé un panneau de signalisation, ressemblant à ceux de la ville de Paris, sur lequel il avait indiqué "Chemin de traverse". Une référence non dissimulée à l'une des rues les plus connues de l'univers du jeune sorcier. Le panneau avait été installé à côté de ceux implantés sur la terrasse d’un café place Rhin-et-Danube dans le XIXe arrondissement de Paris. Les choses auraient pu en rester là, mais il n'en fut rien. En effet, l'équipe municipale a récemment remplacé l'ensemble des panneaux, et par la même occasion l'indication "Chemin de traverse", par un réel panneau de la ville de Paris.

Une erreur pas banale qui semble même avoir amusé la mairie. "J’ai pris des photos parce que tout le monde se marrait, tout le monde était au courant, il y a un gars de la mairie qui est rentré et qui vient de me l’envoyer sur TikTok ", a expliqué un riverain.