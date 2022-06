Parfois, le karma nous joue des tours. C'est ce qu'a dû se dire cet automobiliste au moment de doubler volontairement toute une file dans un embouteillage sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Grand-Bigard en direction de Zaventem.

Comme le montrent les images sur un groupe Facebook Belgium Dashcam 2.0, ce doublement illégal s'est très vite terminé pour cet "as" du volant. La police l'a rapidement arrêté après l'avoir pris en flagrant délit. Sur la vidéo, on voit notamment les forces de l'ordre lui prendre ses papiers. Et l'amende a dû être salée !