Alors que Georges-Louis Bouchez use de Twitter au quotidien et qu'Elio Di Rupo cartonne sur TikTok, Paul Magnette a décidé de s'essayer à la plateforme Twitch. Le président du PS a réalisé un live sur le compte Twitch du parti socialiste il y a quinze jours, et a reçu des commentaires peu sympathiques. Un internaute entre autres a réagi à la vidéo de Paul Magnette de la sorte: "Oh, un mafieux sur mon écran !".

Une remarque qui est passée par dessus la tête du socialiste, comme il l'a expliqué dans une vidéo postée sur Facebook le 1er mars, journée mondiale du compliment. "Je ne sais pas de qui vous parlez, mais si c’est de moi, bonsoir. Pas de problème. J’ai l’habitude, vous n’imaginez pas", a lâché Paul Magnette face à la caméra, après avoir relu le commentaire insultant. Tout sourire, il a ensuite expliqué qu'il ne comprenait pas que certaines personnes perdent leur temps à insulter les autres sur les réseaux sociaux: "Je pense qu’il y a des choses plus intéressantes à faire que de dire du mal des gens, mais bon...". Puis Paul Magnette a ajouté, ironique: "Si, en disant du mal de moi, ça leur fait du bien et qu’ils se sentent mieux après, tant mieux pour eux. Je suis content de contribuer à ce qu’ils aillent mieux". Le président du PS ne semble donc pas perturbé le moins du monde par ce que certains internautes peuvent penser de lui.